HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebanjiran, TPS 159 Kebon Bawang Jakut Dipindah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |09:31 WIB
Kebanjiran, TPS 159 Kebon Bawang Jakut Dipindah
TPS kebanjiran. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Momen Pemilu 2024 diwarnai dengan cuaca hujan deras hingga menyebabkan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) tergenang. Akibatnya, sejumlah TPS terpaksa harus berpindah.

Salah satunya ialah TPS 159 di Jalan Swasembada Barat VI RT 11 RW 09 Kelurahan, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. TPS itu harus bergeser sekitar lima meter ke rumah warga yang wilahnya lebih tinggi.

TPS sebelumnya yang erpantau banjir hingga 40 sentimeter terpaksa dipindah. Anggota KPPS yang ada langsung berjibaku bersama warga untuk memindahkan sejumlah logistik.

"TPS 159 banjir, harus dipindah karena banjir. Banjirnya itu setinggi betis," kata Anggota KPPS bernama Sandi, Rabu (14/2/2024).

Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara pun akhirnya bisa berlansung secara normal. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara pun langsung dilakukan.

"Tetap normal prosesnya," ungkap dia.

