INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TPS 030 Kedoya Utara Banjir, Proses Pencoblosan Ditunda Sementara

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |09:31 WIB
TPS 030 Kedoya Utara Banjir, Proses Pencoblosan Ditunda Sementara
TPS di Kedoya Utara kebanjiran (foto: MPI/Fadli)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sejumlah titik banjir. Ini membuat aktivitas pencoblosan terhambat karena TPS (Tempat Pemungutan Suara) terendam air hingga di atas lutut orang dewasa.

Ini seperti terjadi di TPS 030 Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, setidaknya ada empat TPS di Kecamatan Kedoya Utara yang terendam banjir dengan ketinggian yang bervariatif.

Banjir ini disebabkan sungai Pesing Koneng meninggi sehingga meluap ke pemukiman warga. Hal ini membuat banjir surut saat volume sungai menurun.

Untuk TPS 030, terpantau terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 50 cm atau setinggi paha orang dewasa. Ini membuat aktivitas pencoblosan ditunda hingga kondisi air surut atau dinilai layak untuk menggelar pencoblosan.

Telusuri berita news lainnya
