Nyoblos di Tengah Hujan, Prabowo: Hujan Membawa Berkah Patut Bersyukur

BOGOR - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto telah selesai mencoblos pilihannya dalam pemilu 2024, Rabu (14/2/2024). Dirinya berterima kasih pada petugas KPPS dan yang lainnya untuk kesiapan TPS 033 yang terletak di Kampung Curug, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

"Sebagai warganegara, Alhamdulillah tertib, saya ucapkan terima kasih kepada KPPS, kepada semua petugas, lancar, dalam kepercayaan rakyat kita," kata Prabowo usai nyoblos.

Di tengah hujan yang turun, Prabowo mengatakan jika hujan tersebut membawa keberkahan dan rezeki.

"Hujan membawa berkah, hujan membawa rezeki, jadi kita patut bersyukur mudah mudahan semua berjalan lancar. Insyaallah kita tunggu hasilnya," ucap Prabowo.