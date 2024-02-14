Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selesai Nyoblos Pemilu 2024, Hary Tanoe: Jangan Salah Pilih

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |09:52 WIB
Selesai Nyoblos Pemilu 2024, Hary Tanoe: Jangan Salah Pilih
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo sudah menunaikan haknya dalam Pemilu 2024. Ia beserta keluarga nyoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 02, RW02, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hary Tanoe pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak golput. Pasalnya, suara mereka sangat berarti masa depan Indonesia.

"Gunakanlah hak suara kita, karena memilih itu penting dan pastikan jangan salah pilih," kata Hary Tanoe di lokasi.

"Kalau kita bicara pilpres gunakan betul-betul hati nurani kita, siapa yang paling cocok bisa membawa Indonesia maju, besar, lebih baik lagi, dan masa depan Indonesia akan sangat ditentukan dari siapa yang akan dipilih pada hari ini," ujarnya.

Hary Tanoe juga berpesan kepada masyarakat terkait pilihan mereka dalam urusan legislatif.

Menurutnya, masyarakat perlu cerdas memilih calon anggota dewan yang tida mempunyai keinginan untuk menguntungkan pribadi dsn pihak-pihak tertentu jika nanti duduk sebagai wakil rakyat.

"Untuk pileg pilihlah caleg-caleg dan partai politik yang kita yakini yang betul-betul hadir untuk melayani rakyat tidak untuk melayani diri sendiri," katanya.

Halaman:
1 2
      
