HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah TPS di Jakpus Ambruk Diterpa Hujan Angin

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |09:57 WIB
Sejumlah TPS di Jakpus Ambruk Diterpa Hujan Angin
TPS di Jakpus ambruk (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah tenda Tempat Pemungutan Suara (TPS) ambruk di wilayah Kelurahan Cempaka Baru dan beberapa kotak suara mengalami kerusakan di wilayah Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat akibat terjangan hujan disertai angin, Rabu 14 Februari 2024 dini hari.

“Beberapa tenda TPS ambruk akibat guyuran hujan di wilayah Kelurahan Cempaka Baru. Ini rubuh akibat tidak kuatnya menahan terjangan hujan,” ucap ketua KPPS 69 Kelurahan Cempaka Baru, Leonard Panjaitan saat diwawancarai, Rabu, (14/2/2024).

Leonard mengatakan, akibat ambruknya tenda TPS tersebut pancoblosan suara dipastikan terganggu. Jika sesuai jadwal, warga dijadwalkan bisa mencoblos pada pukul 07.00 WIB.

“Pastinya ini jadi terganggu karena tenda tempat nyoblos ambruk. Kita juga masih menunggu instruksi apakah akan dipindahkan atau seperti apa kita masih menuggu intruksi,” jelasnya.

Di tempat terpisah, ketua RW 05 Chyssa Firdauso Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran mengatakan ada tiga kotak suara yang rusak akibat sempat terkena banjir.

“Kalau di kami ada tiga kotak suara agak sedikit rusak karena sempat kena lintasan air. Saat ini sudah kita evakuasi bersama jajaran Polsek Kemayoran ke tempat yang lebih tinggi,” pungkas Chyssa.

(Awaludin)

      
