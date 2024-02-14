Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pencoblosan Pemilu 2024 Diguyur Hujan, Hary Tanoe: Berkah

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |10:07 WIB
Pencoblosan Pemilu 2024 Diguyur Hujan, Hary Tanoe: Berkah
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
JAKARTA - Hari ini, Rabu 14 Februari 2024 merupakan pelaksanaan pesta demokrasi segenap masyarakat Indonesia. Mereka akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif untuk 2024-2029.

Untuk beberapa daerah di DKI Jakarta, hujan melanda sejak Rabu (14/2/2024) dini hari. Hujan terus mengguyur hingga pagi hari menjelang pencoblosan.

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menyatakan pemilu yang diiringi hujan akan membawa keberkahan.

"Tadi pagi hujan, jadi harusnya hari berkah, pemilu jujur, adil, damai, dan saya baru selesai nyoblos," kata Hary Tanoe.

Dalam menentukan pilihannya, Hary Tanoe dan keluarga yang terdiri dari sang istri, Liliana Tanoesoedibjo, dua anaknya Clarissa Herliani Tanoesoedibjo dan Warren Haryputra Tanoesoedibjo beserta ibunda dari Liliana, Quita Andrean Wibisono nyoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 02, RW02, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

