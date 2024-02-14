Warga Cipadu Tangerang Antusias Nyoblos, Mantap Dukung Partai Perindo

JAKARTA - Sejumlah warga telah memadati area tempat pemilihan suara (TPS) 052 RW 008 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten.

Dari pantauan MNC Portal, para warga satu per satu mulai berdatangan untuk bersiap melakukan pencoblosan sejak pukul 07.00 WIB.

Salah satunya, warga bernama Zury Mumtaz. Wanita yang berprofesi sebagai seorang guru ini mengaku sengaja datang pagi-pagi karena antusias untuk mengikuti pencoblosan.

“Saya dateng dari jam 7 pagi. Antusias ya, tadi juga pas nyampe, melihat warga sini juga antusias meskipun banjir,” ujar Zury, saat diwawancara di lokasi.

Zury lantas mengaku mantap memilih Partai Perindo, pasalnya ia menilai, partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo ini punya visi misi yang sangat jelas.

Selain itu, ia menilai, Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu pro terhadap rakyat kecil, dan para pelaku UMKM.

“Visi misinya Partai Perindo itu yang bikin aku tertarik banget. Kenapa saya mantap memilih Partai Perindo, karena merupakan salah satu partai yang memberikan harapan dan kesejahteraan kepada rakyat kecil, meningkatkan UMKM,” ungkapnya.

“Aku yakin kalau Partai Perindo menang, tingkat kesejahteraan makin meningkat. Keberadilan dan perekonomian jadi jauh lebih baik,” imbuhnya.

Selain itu, menurutnya, Partai Perindo juga merupakan salah satu partai yang memperhatikan dan mengedepankan keadilan sosial demi menjadi bangsa Indonesia jauh menjadi lebih bermartabat.