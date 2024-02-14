Jessica Tanoesoedibjo Nyoblos di TPS Menteng Sambil Gendong Putri Kecilnya

JAKARTA - Jessica Tanoesoedibjo baru saja menggunakan hak pilihnya di TPS 013 yang berlokasi di Jalan Maluku, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (14/2/2024)

Putri ketiga Hary Tanoesoedibjo itu hadir di lokasi TPS sekitar pukul 09.30 pagi. Dirinya hadir sambil menggendong putri kecilnya yaitu Julia Eden.

Jessica hadir menggunakan kemeja berwarna putih yang dipadupadankan dengan celana kulot berwarna hitam.

Tak cuma itu, ia pun menggendong putri semata wayangnya yang sedang terlelap dengan menggunakan topi berwarna kuning, mulai memasuki TPS hingga selesai mencoblos.

Sebelum datang ke TPS, Jessica Tanoesoedibjo sempat menemani sang suami, Jonathan Natakusuma mencoblos di kawasan Taman Suropati.