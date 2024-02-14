Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Blusukan ke TPS Wilayah Blok S Jaksel Usai Nyoblos, Hary Tanoe dan Liliana Sapa Pemilih

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |10:17 WIB
Blusukan ke TPS Wilayah Blok S Jaksel Usai Nyoblos, Hary Tanoe dan Liliana Sapa Pemilih
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo sapa pemilih usai mencoblos (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo bersama Ketua Umum (Ketum) Kartini Perindo, Liliana T. Tanoesoedibjo blusukan ke TPS 14 yang ditempatkan di halaman Sekolah Islam Al-Falahiyyah, Jalan Kebalen II Blok S RT3/5, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan usai menyoblos di TPS 002 dekat kediamannya pada Rabu (14/2/2024) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, HT dan Liliana tiba sekira pukul 09.45 WIB terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih didampingi Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Syafril Nasution. Terlihat HT dan Liliana memantau situasi di TPS 014.

HT dan Liliana yang juga petinggi Partai Perindo partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 pun terlihat menyapa dan bercengkrama dengan sejumlah warga yang sedang menunggu antrean di TPS tersebut.

Liliana yang juga Caleg DPR RI Dapil Jakarta II dari Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu juga tak segan bersalaman dengan pemilih yang sedang menunggu. Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pukul 07.00 WIB atau sejak TPS dibuka.

Terlihat dekorasi TPS mengusung tema bernuansa alam dengan adanya daun artificial di pintu masuk dan pembatas tempat pencoblosan dengan ruang tunggu. Selain itu terlihat pula ornamen lampu kerlap-kerlip menjadi hiasan bersama ornamen merah putih dilengkapi lampu kerlap kerlip.

Terlihat antrean warga di ruang tunggu mulai penuh untuk menunggu panggilan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement