Blusukan ke TPS Wilayah Blok S Jaksel Usai Nyoblos, Hary Tanoe dan Liliana Sapa Pemilih

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo bersama Ketua Umum (Ketum) Kartini Perindo, Liliana T. Tanoesoedibjo blusukan ke TPS 14 yang ditempatkan di halaman Sekolah Islam Al-Falahiyyah, Jalan Kebalen II Blok S RT3/5, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan usai menyoblos di TPS 002 dekat kediamannya pada Rabu (14/2/2024) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, HT dan Liliana tiba sekira pukul 09.45 WIB terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih didampingi Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Syafril Nasution. Terlihat HT dan Liliana memantau situasi di TPS 014.

HT dan Liliana yang juga petinggi Partai Perindo partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 pun terlihat menyapa dan bercengkrama dengan sejumlah warga yang sedang menunggu antrean di TPS tersebut.

Liliana yang juga Caleg DPR RI Dapil Jakarta II dari Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu juga tak segan bersalaman dengan pemilih yang sedang menunggu. Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pukul 07.00 WIB atau sejak TPS dibuka.

Terlihat dekorasi TPS mengusung tema bernuansa alam dengan adanya daun artificial di pintu masuk dan pembatas tempat pencoblosan dengan ruang tunggu. Selain itu terlihat pula ornamen lampu kerlap-kerlip menjadi hiasan bersama ornamen merah putih dilengkapi lampu kerlap kerlip.

Terlihat antrean warga di ruang tunggu mulai penuh untuk menunggu panggilan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

(Awaludin)