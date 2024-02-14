Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berharap Pemilu Lancar, Liliana Tanoesoedibjo: Semoga Dapat Hasil yang Baik

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |10:20 WIB
Berharap Pemilu Lancar, Liliana Tanoesoedibjo: Semoga Dapat Hasil yang Baik
Ketum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo sekaligus caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo telah menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) 02, RW02, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Usai nyoblos, istri dari Ketua Umum partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berharap Pemilu berjalan lancar sebagaimana yang diinginkan.

"Saya bersyukur pada hari ini lancar aman, kita doakan saja pemilu ini semuanya baik," kata Liliana.

Ia juga berharap partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan mendukung capres Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024 itu akan mencapai target yang ditentukan, yakni bisa lolos ke parlemen dengan jumlah kursi yang banyak.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
