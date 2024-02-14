Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jessica Tanoesoedibjo dan Suami Selfie Depan TPS Pamer Jari Kelingking

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |10:40 WIB
Jessica Tanoesoedibjo dan Suami Selfie Depan TPS Pamer Jari Kelingking
Jessica Tanoesoedibjo usai mencoblos (foto: dok MPI/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Tanoesoedibjo turut serta menggunakan hak pilihnya di TPS 013 yang berada di Jalan Maluku, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Dari pantauan Tim MNC Portal, Rabu (14/2/2024), dirinya hadir di lokasi sekitar pukul 09.30 ditemani dengan sang suami, Jonathan Natakusuma.

Tak cuma itu, kedua rekan Jonathan Natakusuma juga turut menemani Jessica Tanoesoedibjo saat mendatangi TPS 013.

Mereka sempat berselfie bersama di area luar TPS sembari memamerkan jari kelingking yang telah dicelupkan tinta berwarna ungu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/65/3176716//jessica_tanoesoedibjo-I1wZ_large.jpg
Jessica Tanoesoedibjo Dorong Mahasiswa MNC University Miliki Growth Mindset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172488//mnc_peduli-Baft_large.jpg
Kepsek SMKN 16 Jakarta Apresiasi MNC Peduli dan MNC Animasi Hadirkan Guru Tamu Jessica Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement