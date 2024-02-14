Jessica Tanoesoedibjo dan Suami Selfie Depan TPS Pamer Jari Kelingking

JAKARTA - Jessica Tanoesoedibjo turut serta menggunakan hak pilihnya di TPS 013 yang berada di Jalan Maluku, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Dari pantauan Tim MNC Portal, Rabu (14/2/2024), dirinya hadir di lokasi sekitar pukul 09.30 ditemani dengan sang suami, Jonathan Natakusuma.

Tak cuma itu, kedua rekan Jonathan Natakusuma juga turut menemani Jessica Tanoesoedibjo saat mendatangi TPS 013.

Mereka sempat berselfie bersama di area luar TPS sembari memamerkan jari kelingking yang telah dicelupkan tinta berwarna ungu.