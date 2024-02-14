Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Disambut Antusias saat Blusukan di TPS Cipadu Tangerang, Hary Tanoe: Sudah Nyoblos Belum?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |10:48 WIB
Disambut Antusias saat Blusukan di TPS Cipadu Tangerang, Hary Tanoe: Sudah Nyoblos Belum?
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Istri (foto: dok MPI)
A
A
A

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengunjungi beberapa TPS yang ada di wilayah Jakarta hingga Tangerang untuk memantau langsung pelaksanaan Pemilu 2024, pada Rabu, (14/2/2024).

Salah satunya yakni area TPS 052 RW 008 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Dari pantauan MNC Portal, Hary Tanoesoedibjo tiba pada pukul 10.26 WIB, bersama sang istri, Liliana Tanoesoedibjo.

Sesampainya di lokasi, kedatangannya disambut antusias oleh warga setempat. Di momen tersebut, Hary tampak memantau langsung terkait mekanisme pemilu 2024 yang ada di TPS tersebut.

Ia juga tampak bersosialisasi dan memastikan warga di area TPS 052 RW 008 di Kelurahan Cipadu sudah melakukan pencoblosan.

“Sudah pada nyoblos kaan?” tanya Hary kepada warga.

“Sudaaah paak!” timpal warga serentak sambil memamerkan jari kelingking mereka yang telah bertinta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement