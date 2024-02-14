Disambut Antusias saat Blusukan di TPS Cipadu Tangerang, Hary Tanoe: Sudah Nyoblos Belum?

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengunjungi beberapa TPS yang ada di wilayah Jakarta hingga Tangerang untuk memantau langsung pelaksanaan Pemilu 2024, pada Rabu, (14/2/2024).

Salah satunya yakni area TPS 052 RW 008 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Dari pantauan MNC Portal, Hary Tanoesoedibjo tiba pada pukul 10.26 WIB, bersama sang istri, Liliana Tanoesoedibjo.

Sesampainya di lokasi, kedatangannya disambut antusias oleh warga setempat. Di momen tersebut, Hary tampak memantau langsung terkait mekanisme pemilu 2024 yang ada di TPS tersebut.

Ia juga tampak bersosialisasi dan memastikan warga di area TPS 052 RW 008 di Kelurahan Cipadu sudah melakukan pencoblosan.

“Sudah pada nyoblos kaan?” tanya Hary kepada warga.

“Sudaaah paak!” timpal warga serentak sambil memamerkan jari kelingking mereka yang telah bertinta.