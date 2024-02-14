Nenek 85 Tahun Semangat Nyoblos Pilpres 2024, Pilih Pemimpin yang Gak Sombong

JAKARTA – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kerap memunculkan cerita menarik, salah satunya tentang seorang nenek berusia 85 tahun yang datang mencoblos di TPS 15 Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Nenek bernama Neneng Soerasmi itu datang bersama keluarganya ke TPS 15, dengan mengenakan baju warna pink. Pakaian Neneng ini selaras dengan tema TPS 15 tempatnya mencoblos, yaitu pemilu penuh cinta.

"Iya, ikut berpartisipasi menentukan pemimpin rakyat dan harapannya semoga Indonesia lebih baik lagi," kata Neneng saat ditemui langsung, Rabu (14/2/2024).

Di kesempatan itu, Neneng mengutarakan kriteria pemimpin yang ideal untuk membawa Indonesia 5 menjadi negara yang hebat. Poin pertama yang diutarakan adalah soal pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia.

"Menurut saya, pada umumnya pendidikan kerap diabaikan. Paslon banyak yang fokus ke ekonomi doang. Padahal, pendidikan itu penting untuk mencapai ekonomi yang baik," katanya.

Selain itu, pribadi seorang pemimpin yang baik menurut nenek 85 tahun itu adalah sosok yang tidak sombong.

"Seorang pemimpin harus ikhlas. Di atas langit ada langit, di bawah Bumi ada Bumi. Jangan 'aku paling...', ingat merendah lebih baik daripada meninggi," ungkapnya.