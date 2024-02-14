Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Tergenang Banjir, Ibu RT TPS Unik Valentine Khawatir Surat Suara Basah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |14:46 WIB
Sempat Tergenang Banjir, Ibu RT TPS Unik Valentine Khawatir Surat Suara Basah
Ibu RT TPS unik Valentine sempat khawatir surat suara basah karena sempat tergenang banjir (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 Kelurahan Kreo, Larangan, Tangerang, sempat banjir. Hal ini terjadi akibat hujan yang mengguyur wilayah Jakarta hingga Tangerang sejak Rabu (14/2/2024) dini hari.

Hal itu diungkapkan oleh ibu RT 04 RW 03, Eva saat diwawancarai oleh MNC Portal Indonesia.

"Iya sempat banjir, sempat tergenang air, tapi hujan berhenti air surut," ujar Eva yang juga mengurus TPS 09 Kelurahan Kreo, Tangerang, pada Rabu (14/2/2024)

Bukannya apa, saat air mulai masuk ke dalam TPS, Eva mengaku sudah cukup khawatir surat suara akan ikut basah. Syukur kekhawatiran itu tidak terjadi.

"Sempet khawatir juga takutnya ada surat suara yang basah tapi alhamdulillah aman hujannya berhenti airnya surut," ungkap Eva.

TPS 009 ini, termasuk TPS yang unik lantaran mengusung tema valentine atau hati kasih sayang yang biasa dirayakan pada 14 Februari.

Halaman:
1 2
      
