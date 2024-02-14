Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Tak Menentu, Restoran Padang di Bogor Disulap Jadi TPS

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |15:32 WIB
Cuaca Tak Menentu, Restoran Padang di Bogor Disulap Jadi TPS
Rumah makan padang jadi TPS di Bogor (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Cuaca hujan menjadi salah satu kendala dalam proses pemungutan suara Pemilu 2024 di Kota Bogor sebagai Kota Hujan. Kondisi itu pun membuat penyelenggara pemungutan suara memutar otak.

Seperti di TPS 10 Kampung Lebak Pilar, RW 03, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang memanfaatkan rumah makan padang sebagai lokasi untuk pemungutan suara.

"Biasanya di outdoor, di lapangan pakai tenda. Tapi karena kondisi cuaca yang enggak bisa ditentukan, jadi kami cari tempat yang aman. Akhirnya kami pilih di sini (rumah makan padang)," kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 10 Asep Sahrudin, Rabu (14/2/2024).

Kata dia, rumah makan padang yang digunakan sebagai TPS ini sudah tidak digunakan untuk berjualan. Sehingga, pihaknya berinisiatif meminta izin kepada pemilik menggunakan tempatnya.

"Ini warung sudah enggak digunakan dan mau dijual. Tapi belum dijual, jadi kami izin dengan yang punya untuk dimanfaatkan. Tadinya kotor, kami bersihkan dibantu petugas Linmas. Alhamdulillah, sudah bersih dan bisa digunakan," ujarnya.

Di sisi lain, tambah Asep, antusias pemilih di TPS-nya cukup tinggi meskipun di bawah rintik hujan. Total, ada 251 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS-nya.

"Laki-laki 127 orang, pemilih perempuan 124 orang sesuai DPT. Alhamdulillah tadi warga terus datang meski dari pagi tadi kondisi cuaca hujan," tandasnya.

(Arief Setyadi )

      
