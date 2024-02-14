Gegara Surat Suara Caleg Tertukar, Pemungutan di TPS Ciawi-Jonggol Ditunda Sementara

BOGOR - Surat suara calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Bogor tertukar antara wilayah Ciawi dan Jonggol. Terdapat 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengalami kejadian tersebut.

"Iya betul (tertukar), DPRD Kabupaten aja. Yang di Ciawi sih 3 (TPS)," kata Ketua KPU Kabupaten Bogor, M Adi Kurnia dikonfirmasi, Rabu (14/2/2024).

Seharusnya, Kecamatan Ciawi mendapatkan surat suara Dapil 3 dan Kecamatan Jonggol mendapatkan surat suara Dapil 2 untuk caleg DPRD tingkat Kabupaten Bogor. Atas kejadian tersebut, pihaknya meminta rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penundaan sementara pemungutan suara.

"Rekomendasi Bawaslu untuk diberhentikan pemungutan suaranya ya. Kita mungkin akan ada rapat dengan Bawaslu kapan di lakukan pemungutan suara yang DPRD yang TPS tertukar itu," jelasnya.

Proses pemungutan suara ulang ini akan dilakukan secepatnya. KPU Kabupaten Bogor juga tengah melakukan invetarisir ada tidaknya wilayah lain yang mengalami kejadian serupa surat suara yang tertukar.

"Yang pasti minggu ini antara hari Sabtu atau Minggu. Lagi diinvetarisir kecamatan mana yang ada permasalahan seperti itu," tutupnya.

