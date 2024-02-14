Sempat Terkendala Banjir, Pemungutan Suara di Ciledug Tangerang Dilanjutkan

TANGERANG - Sejumlah wilayah di Kota Tangerang terendam banjir pada Rabu (14/2/2024) akibat hujan yang mengguyur sejak dini hari tadi. Beberapa TPS di Ciledug, Kota Tangerang bahkan harus terendam banjir dan pelaksanaan Pemilu 2024 sempat terhambat.

PJ Wali Kota Tangerang, Nurdin mengatakan, bahwa pihaknya telah menerjunkan personil untuk membantu mobilitas warga terdampak khususnya sejumlah TPS yang terdampak, 70 personil dari BPBD dan PUPR , 2 truk BPBD dan 11 perahu karet.

“Ada 2 TPS yang tadi dipindahkan melihat kondisi tidak memungkinkan, namun bersama panitia dan dibantu oleh personil TNI Polri tadi sudah dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Sehingga proses pemungutan suara tetap bisa dilaksanakan,” ujar Nurdin.

Pemkot Tangerang juga sudah berkordinasi dengan KPU Kota Tangerang terlait pelaksanaan pemungutan suara di wilayah terdampak banjir. Beberapa TPS sudah bisa melaksanakan pemungutan suara meskipun terlambat dari jadwal yang seharusnya.

“Tadi kami sudah menyampaikan ke KPU terkait kondisi beberapa TPS yang terdampak banjir, kami sepenuhnya menyerahkan ke KPU apakah pelaksanaan pemungutan suara di TPS terdampak dijadwal ulang atau menunggu waktu hingga surut terlebih dahulu,”

Sementara itu, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho bersama Forkopimda segera meninjau titik lokasi banjir yang juga sebagai lokasi tempat pemungutan suara (TPS) itu. Di lokasi Ia meminta dan mengarahkan Personil cepat mengamankan logistik pemilu dari TPS terdampak.

Kapolres di lokasi banjir itu mengatakan, pihaknya menerjunkan puluhan personil membantu masyarakat terdampak. Terlebih pada lokasi TPS yang akan melaksanakan pencoblosan hari ini Rabu, 14 Februari 2024.