Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Terkendala Banjir, Pemungutan Suara di Ciledug Tangerang Dilanjutkan

Resti Maulida , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |16:34 WIB
Sempat Terkendala Banjir, Pemungutan Suara di Ciledug Tangerang Dilanjutkan
A
A
A

TANGERANG - Sejumlah wilayah di Kota Tangerang terendam banjir pada Rabu (14/2/2024) akibat hujan yang mengguyur sejak dini hari tadi. Beberapa TPS di Ciledug, Kota Tangerang bahkan harus terendam banjir dan pelaksanaan Pemilu 2024 sempat terhambat.

PJ Wali Kota Tangerang, Nurdin mengatakan, bahwa pihaknya telah menerjunkan personil untuk membantu mobilitas warga terdampak khususnya sejumlah TPS yang terdampak, 70 personil dari BPBD dan PUPR , 2 truk BPBD dan 11 perahu karet.

“Ada 2 TPS yang tadi dipindahkan melihat kondisi tidak memungkinkan, namun bersama panitia dan dibantu oleh personil TNI Polri tadi sudah dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Sehingga proses pemungutan suara tetap bisa dilaksanakan,” ujar Nurdin.

Pemkot Tangerang juga sudah berkordinasi dengan KPU Kota Tangerang terlait pelaksanaan pemungutan suara di wilayah terdampak banjir. Beberapa TPS sudah bisa melaksanakan pemungutan suara meskipun terlambat dari jadwal yang seharusnya.

“Tadi kami sudah menyampaikan ke KPU terkait kondisi beberapa TPS yang terdampak banjir, kami sepenuhnya menyerahkan ke KPU apakah pelaksanaan pemungutan suara di TPS terdampak dijadwal ulang atau menunggu waktu hingga surut terlebih dahulu,”

Sementara itu, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho bersama Forkopimda segera meninjau titik lokasi banjir yang juga sebagai lokasi tempat pemungutan suara (TPS) itu. Di lokasi Ia meminta dan mengarahkan Personil cepat mengamankan logistik pemilu dari TPS terdampak.

Kapolres di lokasi banjir itu mengatakan, pihaknya menerjunkan puluhan personil membantu masyarakat terdampak. Terlebih pada lokasi TPS yang akan melaksanakan pencoblosan hari ini Rabu, 14 Februari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515//mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183312//viral-sRAy_large.jpg
Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ternyata Sempat Berada di Hotel Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183278//viral-ew4o_large.jpg
Gaby, Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ditemukan di Cikini Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173029//anak_hilang-Lmki_large.jpg
Heboh! Bocah Hilang 13 Hari Diduga Diculik Badut di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171627//viral-L920_large.jpg
Viral Pria bak Bang Jago Pamer Senpi di Tangerang, Ternyata Pistol Mainan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement