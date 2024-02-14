Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilpres 2024, Anies-Cak Imin Kalah di TPS Surya Paloh Nyoblos

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |16:36 WIB
Pilpres 2024, Anies-Cak Imin Kalah di TPS Surya Paloh Nyoblos
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Foto : Sindo)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan calon (Paslon) Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) kalah telak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008 Komplek Antam 4, Grogol Utara, Jakarta Selatan, tempat Ketum NasDem Surya Paloh mencoblos.

Pemenang di TPS tersebut adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Di mana Prabowo-Gibran menduduki urutan pertama dengan raihan 90 suara. Posisi kedua ditempati paslon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud dengan jumlah 76 suara. Sementara, pasangan Anies-Muhaimin berada berada di posisi terendah dengan perolehan 61 suara.

Dengan begitu, Prabowo-Gibran berhasil mengungguli kedua paslon lain di kandang Surya Paloh.

Dari pantauan MNC Portal, total daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 008 Komplek Antam 4, Grogol Utara, mencapai 296 suara, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 14 suara, dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) 8 suara.

Dari jumlah itu, warga yang ikut memberikan hak suara sebanyak 228, namun satu suara tidak sah.

