Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prabowo-Gibran Menang Sementara Quick Count Pilpres 2024, Begini Situasi di Istora

Ismet Humaedi , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |16:50 WIB
Prabowo-Gibran Menang Sementara <i>Quick Count</i> Pilpres 2024, Begini Situasi di Istora
Pendukung Prabowo-Gibran mulai memadati Istora Senayan (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyiapkan beberapa tempat untuk nonton bareng hitung cepat Pilpres 2024.

Salah satu lokasi nonton bareng hasil hitung cepat ini mereka menggelarnya di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu sore (14/2/2024).

Pemilihan Istora Senayan ini diyakini pihak TKN Prabowo-Gibran menjadi lokasi terbaik mengingat animo relawan dan pendukung Prabowo Gibran yang sangat besar.

"Untuk menampung kebersamaan, acara dipusatkan di Istora. Supaya menampung massa dan pendukung lebih besar supaya tidak crowded. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih," tulis keterangan resmi TKN Prabowo-Gibran.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, para pendukung capres nomor urut 2 tersebut mulai berdatangan sejak pukul 13.00 WIB.

Pintu Istora mulai dibuka pada pukul 15.00 WIB, dan para relawan dan pendukung mendukung kedatangan Prabowo-Gibran.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement