Prabowo-Gibran Menang Sementara Quick Count Pilpres 2024, Begini Situasi di Istora

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyiapkan beberapa tempat untuk nonton bareng hitung cepat Pilpres 2024.

Salah satu lokasi nonton bareng hasil hitung cepat ini mereka menggelarnya di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu sore (14/2/2024).

Pemilihan Istora Senayan ini diyakini pihak TKN Prabowo-Gibran menjadi lokasi terbaik mengingat animo relawan dan pendukung Prabowo Gibran yang sangat besar.

"Untuk menampung kebersamaan, acara dipusatkan di Istora. Supaya menampung massa dan pendukung lebih besar supaya tidak crowded. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih," tulis keterangan resmi TKN Prabowo-Gibran.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, para pendukung capres nomor urut 2 tersebut mulai berdatangan sejak pukul 13.00 WIB.

Pintu Istora mulai dibuka pada pukul 15.00 WIB, dan para relawan dan pendukung mendukung kedatangan Prabowo-Gibran.

(Angkasa Yudhistira)