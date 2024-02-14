Cak Imin Tinggalkan Markas AMIN Lebih Awal, Ada Apa?

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meninggalkan Markas Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) di Jalan Diponegoro X, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Cak Imin itu meninggalkan sekretariat Timnas AMIN tanpa sepatah kata pun.

Dia keluar Sekretariat pukul 16.02 WIB saat konferensi pers dari Kapten Timnas Anies-Muhaimin, Muhammad Syaugi menggelar konferensi pers di halaman belakang sekretariat Timnas.

Dia langsung masuk ke mobil dengan plat nomor B 1 PKB tanpa menemui awak media yang sedang fokus konferensi pers bersama kapten Timnas Anies-Muhaimin.

Kepergian Cak Imin dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin Ari Yusuf. "Iya dia pergi keluar," katanya.

Namun Ari tidak menjawab secara detail kemana Cak Imin pergi.

(Angkasa Yudhistira)