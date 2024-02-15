Real Count KPU Luar Negeri: Ganjar-Mahfud Unggul 39%

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di daerah pemilihan (dapil) luar negeri. Data tersebut merupakan hasil real count Pilpres 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) pukul 06.00 WIB.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi KPU, di daerah pemilihan luar negeri progres suara yang masuk sebanyak 666 dari 3.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau baru 21,66%.

Dilihat secara rinci, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden 03 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan perolehan suara dari dapil luar negeri sebanyak 181.488 suara atau 39,17%.

Kemudian, disusul pasangan capres 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di posisi dua dengan perolehan 145.488 suara atau 31,4% dari total suara di dapil luar negeri.

Selanjutnya, pasangan capres 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi tiga dengan perolehan sebanyak 136.378 suara atau sekitar 29,43% dari total suara dari TPS luar negeri.

(Angkasa Yudhistira)