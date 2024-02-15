Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto: Pendukung Ganjar-Mahfud Semakin Berkobar Semangatnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |08:48 WIB
JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara merespons hasil quick count atau hitung cepat. Ia menyebut bahwa pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD justru makin bersemangat.

"Justru pendukungnya Ganjar-Mahud semakin berkobar semangatnya," kata Hasto, Rabu 14 Februari 2024.

Semangat itu, kata Hasto, membangun upaya bersama untuk melakukan suatu investigasi. Hal itu berkaitan dengan dugaan kejanggalan dan kecurangan Pemilu 2024.

"Ada anomali yang harus kami lakukan suatu investigasi lebih lanjut. Jadi semangatnya justru yang terjadi ini bukannya malah turun tapi malah tambah bergelora spirit pejuangan kami," kata dia.

Menyusul hal itu, PDI Perjuangan akan mengusulkan pembentukan tim investigasi kepada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

