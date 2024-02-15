Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024, MUI : Kita Telah Berusaha Cari Pemimpin Terbaik

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |09:05 WIB
Pemilu 2024, MUI : Kita Telah Berusaha Cari Pemimpin Terbaik
Surat suara Pilpres 2024 (Foto : KPU RI)
A
A
A
 

JAKARTA -Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud mengimbau semua pihak untuk menunggu hasil Pemilu 2024 dari hitungan suara yang dikumpulkan di seluruh TPS (real count) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sambil menunggu real count, kita semua bangsa Indonesia telah berusaha keras untuk mencari pemimpin terbaiknya, kewajiban kita hari ini, tetap sabar dan melakukan hal-hal positif untuk bangsa kita," kata kiai Marsudi dikutip dalam laman resmi, Kamis (15/2/2024).

Kiai Marsudi menyampaikan rasa syukurnya karena bangsa Indonesia telah melewati masa-masa kampanye yang menguras tenaga dan pikiran, serta perasaan yang kadang membuat panas situasi.

"Untuk menyikapi ini, maka baiknya kita tetap dingin, damai, dan mendahulukan kemaslahatan bersama (maslahatul 'amah)," jelasnya.

Terkait dengan hasil penghitungan cepat (quick count) sebagai pertanda kemenangan, untuk tetap bersikap sewajarnya tanpa berlebihan.

"Bagi yang belum bisa menerima hasil quick count sebagai pertanda kemenangan, maka masih banyak waktu untuk menunggu real count yang dilakukan oleh KPU," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
MUI Pemilu 2024 Pilpres 2024
