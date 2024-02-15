Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemarin, Pekerja di IKN Nyoblos Pemilu 2024 di 424 TPS

Para pekerja di IKN nyoblos Pemilu 2024 (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengungkapkan, sebanyak 424 TPS di tiga kecamatan yaitu Sepaku, Penajam, dan Waru telah disiapkan pemerintah untuk memfasilitasi pekerja IKN menggunakan hak suaranya pada Rabu 14 Februari 2024, kemarin.

Di wilayah IKN terdapat dua TPS khusus yang berlokasi di Rest Area serta tersebar.

“Otorita IKN bersama stakeholder terkait telah bekerja sama untuk memastikan para pekerja IKN dapat menggunakan hak pilihnya,” ujar Jaka, Kamis (15/2/2024) dalam keterangan yang diterima.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Penajam Paser Utara, Irwan Syahwana menyatakan pemilu di wilayah Sepaku telah pihaknya persiapkan secara maksimal.

"Kami telah berkoordinasi serta mensosialisasikan Pemilu kepada calon pemilih terutama para pekerja IKN," kata dia.

KPU ia sebut telah melakukan sosialisasi baik langsung mendatangi TPS dan PPK, hingga bersurat ke perusahaan-perusahaan dan balai pusat yang ada di Samarinda dan Balikpapan. Pihaknya juga melakukan sosialisasi terkait daftar pemilih tambahan (DPTb) untuk pekerja IKN.

Jaka berpendapat Pemilu 2024 akan menjadi momentum yang pas bagi konsolidasi demokrasi menuju demokrasi yang paripurna untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota negara yang untuk pertama kalinya dirancang, dibangun, dan diwujudkan oleh putra-putri Bangsa Indonesia.

Halaman:
1 2
      
