Catat! Ini Cara Cek Real Count KPU Berikut Website Resmi dan Penjelasannya

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan real count atau hasil hitung suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari seluruh TPS di 38 provinsi di Indonesia dan di luar negeri.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara akan dilakukan mulai pada hari ini 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Diketahui, hasil hitung suara atau real count adalah proses penghitungan secara menyeluruh dari semua TPS di Indonesia menggunakan data formulir model C yang dilakukan oleh KPU.

Masyarakat bisa memantau pergerakan real-time data real count mulai dari pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD disitus pemilu2024.kpu.go.id

Pantauan Okezone Kamis, (15/2/2024), pasangan Prabowo-Gibran masih unggul 56,11 persen dengan, perolehan suara 12,476,925. Diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,55 persen dan perolehan suara 5,459,425. Sementara pasangan Ganjar-Mahfud 19,34 persen dengan perolehan suara sementara 4,997,331.

