Respons Hasil Quick Count, Jokowi: Kita Harus Tunggu Hasil Resmi dari KPU

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana saat memberikan suara di Pemilu 2024. (Foto: Setkab)

JAKARTA - Quick count atau hitung cepat Pilpres menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan rivalnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa penghitungan quick count menggunakan metode ilmiah. "Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah," kata Jokowi di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Dirinya meminta semua pihak untuk menunggu hasil perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU.

"Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar, Ojo kesusu, sabar," kata Jokowi.

Pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 telah berlangsung di seluruh wilayah Indonesia, Rabu (14/2/2024). Hasil quick count Pilpres menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan rivalnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Quick count Pilpres yang dilakukan semua lembaga survei menunjukkan hasil yang sama.

Charta Politika Indonesia misalnya, suara Prabowo-Gibran mencapai 57,83%. Disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memeroleh 25,65%, dan Ganjar-Mahfud 16,51%. Total suara yang masuk mencapai 97,70%.