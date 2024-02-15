Bertemu Malam Hari, Jokowi Beri Ucapan Selamat ke Prabowo-Gibran

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memberikan selamat kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah unggul berdasakar hasil perhitungan cepat atau Quick Count.

"Udah (kasih) selamat, selamat," kata Presiden Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Jokowi mengaku bertemu langsung dalam memberikan ucapan tersebut. Pertemuan itu berlangsung pada malam kemarin Rabu (14/2). Namun dirinya tidak membeberkan dimana lokasi pertemuan tersebut. "Ketemu langsung udah," kata Jokowi.

Pada pertemuan malam kemarin, kata Jokowi, ada empat orang yang menghadapnya. Tapi Jokowi tidak merinci keempat orang tersebut. "Ya gak perlu saya sebut," kata Jokowi.

Diketahui, hasil quick count Pilpres menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan rivalnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.