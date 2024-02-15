Megawati dan Petinggi TPN Ganjar-Mahfud Tiba di Gedung High End, Gelar Rapat Terbatas?

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tiba di Gedung High End, menyusul beberapa ketua umum partai pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Kamis (15/2/2024).

Pantauan MNC Portal di lapangan, Megawati tiba pukul 10.15 WIB, ia nampak mengenakan baju hitam dengan nuansa merah. Terlihat, kedatangan Megawati disambut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang sudah tiba terlebih dahulu.

BACA JUGA:

Sebelum Megawati, sejumlah tokoh juga sudah tiba di Gedung High End, Jakarta Pusat. Di antaranya adalah Ketua Bappilu PPP sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno.

Kemudian tokoh lainnya adalah, Ketua TPN Ganjar - Mahfud Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Koordinator TPN Ganjar-Mahfud Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono, Wakil Ketua TPN Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, dan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal bertemu dengan para Ketua Umum Partai pengusung paslon nomor urut 3.

(Widi Agustian)