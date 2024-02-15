Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati dan Petinggi TPN Ganjar-Mahfud Tiba di Gedung High End, Gelar Rapat Terbatas?

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |11:30 WIB
Megawati dan Petinggi TPN Ganjar-Mahfud Tiba di Gedung High End, Gelar Rapat Terbatas?
Megawati akan menemui petinggi TPN Ganjar-Mahfud. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tiba di Gedung High End, menyusul beberapa ketua umum partai pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Kamis (15/2/2024).

Pantauan MNC Portal di lapangan, Megawati tiba pukul 10.15 WIB, ia nampak mengenakan baju hitam dengan nuansa merah. Terlihat, kedatangan Megawati disambut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang sudah tiba terlebih dahulu.

 BACA JUGA:

Sebelum Megawati, sejumlah tokoh juga sudah tiba di Gedung High End, Jakarta Pusat. Di antaranya adalah Ketua Bappilu PPP sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno.

Kemudian tokoh lainnya adalah, Ketua TPN Ganjar - Mahfud Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Koordinator TPN Ganjar-Mahfud Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono, Wakil Ketua TPN Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, dan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal bertemu dengan para Ketua Umum Partai pengusung paslon nomor urut 3.

(Widi Agustian)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement