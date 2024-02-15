Setelah Megawati, Mahfud MD Tiba di Gedung High End

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyusul Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ke Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Mahfud MD terlihat mengenakan batik bernuansa hijau coklat dengan celana krem. Kedatangannya tidak berselang lama setelah Megawati tiba di lokasi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Mahfud MD sempat menyapa semua awak media yang telah menunggu pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Bahkan Mahfud juga mengatakan bahwa keadaannya sangat baik, dan sehat pada hari ini. "Baik," kata Mahfud saat ditanyakan mengenai kesehatannya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Megawati tiba pukul 10.15 WIB, ia nampak mengenakan baju hitam dengan nuansa merah. Terlihat, kedatangan Megawati disambut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang sudah tiba terlebih dahulu.

Sebelum Megawati, sejumlah tokoh juga sudah tiba di Gedung High End, Jakarta Pusat. Di antaranya adalah Ketua Bappilu PPP sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto.