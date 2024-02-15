Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Reaksi Jokowi soal Pilpres 2024 Diduga Banyak Kecurangan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |12:01 WIB
Reaksi Jokowi soal Pilpres 2024 Diduga Banyak Kecurangan
Presiden Jokowi/ Okezone
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang beredar di masyarakat.

Dikatakan Jokowi, dengan dijalankannya mekanisme pemungutan suara yang ketat, sangat sulit untuk dilakukan kecurangan di Pilpres 2024.

"Ada saksi di TPS, ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," katanya di sela-sela pembukaan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS), Kamis (15/2/2024).

Meski demikian, Presiden Jokowi menyarankan agar melapor jika memang masyarakat menemukan adanya kecurangan.

Ia menjelaskan proses pelaporan bisa dilimpahkan ke Bawaslu untuk kemudian dilakukan persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement