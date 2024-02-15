Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perolehan Suara Sementara, Perindo Moncer di Kalbar, Kalteng, Sumut dan Papua

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |12:06 WIB
Perolehan Suara Sementara, Perindo Moncer di Kalbar, Kalteng, Sumut dan Papua
Penghitungan suara Pemilu 2024 (Foto: Dok)
A
A
A

 

JAKARTA - Perolehan suara sementara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Pemilu 2024 moncer di sejumlah daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, hingga Papua.

Perolehan suara sementara Partai Perindo ini berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk suara legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, per Kamis, 15 Februari 2024, hingga pukul 10.00 WIB.

Suara Partai Perindo di Kalimantan Barat Dapil II mendapatkan perolehan sementara sebesar 4,27% suara atau 3.531 pemilih. Di mana, suara yang masuk di Dapil itu sebanyak 2,66% atau 320 dari 12.017 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selanjutnya, Partai Perindo juga moncer di Kalimantan Tengah yang memperoleh sebanyak 4,07% atau 461 pemilih. Saat ini, jumlah suara yang masuk di Dapil Kalimantan Tengah per pukul 09.00 WIB sebanyak 0,66% atau 52 dari 7.830 TPS.

Kemudian, Partai Perindo juga mendapatkan perolehan suara yang tinggi di Sumatera Utara Dapil II. Partai Perindo berhasil memperoleh suara 4,88% atau 1.109 pemilih.

Saat ini, jumlah suara yang masuk di Sumatera Utara II per pukul 10.00 WIB sebanyak 0,84% atau 131 dari 15.590 TPS.

Halaman:
1 2
      
