INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

13 Permasalahan Pemungutan dan 6 Masalah Penghitungan Suara, Ada Intimidasi di Ribuan TPS

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |12:50 WIB
13 Permasalahan Pemungutan dan 6 Masalah Penghitungan Suara, Ada Intimidasi di Ribuan TPS
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A
 

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap adanya 13 permasalahan dalam proses pemungutan suara Pemilu 2024. Dari laporan yang didapat, ada ribuan TPS yang dilaporkan terjadi intimidasi kepada pemilih dan penyelenggara Pemilu.

Selain 13 permasalahan pemungutan suara, Bawaslu juga menemukan enam permasalahan dalam penghitungan suara. Temuan itu didapatkan dari data yang dihimpun dari 38 Provinsi melalui Siwaslu.

"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan enam permasakahan dalam penghitungan suara," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kamis (15/2/2024).

Berikut 13 masalah pemungutan suara:

1. 37.456 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih pukul 07.00 WIB

2. 12.284 TPS alat bantu tuna netra tidak tersedia

3. 10.496 TPS logistik pemungutan suara tidak lengkap

4. 8.219 TPS pemilih khusus tidak sesuai KTP domisili

5. 6.884 TPS terdapat surat suara tertukar

6. 5.836 TPS yang mengalami pendamping disabilitas tidak menandatangani surat pendamping

7. 5.449 TPS di mana KPPS tidak menjelaskan tata cara pelaksaan pemungutan suara dan penghitungan suara

8. 3.720 TPS tidak memasang papan daftar DPT dan memuat pemilih ditandai tidak memunuhi syarat

9. 3.521 TPS didapati saksi yang mengenakan atribut yang memuat unsur atau pasangan nomor urut calon partai politik atau calon DPT

10. 2.632 TPS ada mobilisasi dan atau mengerahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS

