HOME NEWS NASIONAL

TKN 02 Klaim Pilpres Satu Putaran, Begini Respons Ganjar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |13:11 WIB
TKN 02 Klaim Pilpres Satu Putaran, Begini Respons Ganjar
Ganjar Pranowo saat menemui petinggi TPN. (Foto: Refi S/MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku belum sepakat kalau Pilpres 2024 satu putaran. Diketahui hasil quick count atau hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan pasangan calon (Paslon) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di atas 50 persen diantara dua pasangan lainnya.

"Ya kalau kita belum (soal satu putaran)," kata Ganjar kepada wartawan di Gedung High End, Jakarta Pusat pada Kamis (15/2/2024).

Ganjar-Mahfud menghadiri rapat tertutup bersama elit partai politik (parpol) pengusung, petinggi TPN di High End. Belum diketahui rapat tertutup membahas terkait apa.

"Belum tau, jadi nanti mau evaluasi yang jelas pimpinan partai ke sini akan evaluasi report-report yang kemarin dari daerah," ucapnya.

Sebagai informasi, rapat dihadiri Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO); Plt. Ketum PPP, Mardiono; Wakil Ketua TPN, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi; Sekjen PDIP sekaligus Sekertaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto.

Ketua Bappilu PPP sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno; Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto; Ketua TPN, Arsjad Rasjid; Wakil Ketua TPN, Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono, dan Dewan Pakar TPN, Yenny Wahid.

