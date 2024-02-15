JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa hari ini semua ketua umum partai pengusung pasangan calon (paslon) capres-cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di Gedung TPN, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Ganjar mengatakan, rencananya pertemuan hari ini akan mengevaluasi hasil laporan hitung cepat atau quick count di setiap daerah.
"Belum tahu (bahas apa), jadi nanti mau evaluasi yang jelas pimpinan partai ke sini akan evaluasi report-report yang kemarin dari daerah," kata Ganjar saat ditemui di lokasi.