HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Gedung TPN, Ganjar: Mau Evaluasi Report di Daerah

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |13:29 WIB
Tiba di Gedung TPN, Ganjar: Mau Evaluasi <i>Report</i> di Daerah
Ganjar Pranowo di Gedung TPN. (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa hari ini semua ketua umum partai pengusung pasangan calon (paslon) capres-cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di Gedung TPN, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). 

Ganjar mengatakan, rencananya pertemuan hari ini akan mengevaluasi hasil laporan hitung cepat atau quick count di setiap daerah. 

BACA JUGA:

TKN 02 Klaim Pilpres Satu Putaran, Begini Respons Ganjar 

"Belum tahu (bahas apa), jadi nanti mau evaluasi  yang jelas pimpinan partai ke sini akan evaluasi report-report yang kemarin dari daerah," kata Ganjar saat ditemui di lokasi. 

