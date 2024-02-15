Perindo Perkasa di NTB Disusul Sulawesi, Begini Perolehan Sementara

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) perkasa di Nusa Tenggara Barat (NTB) sesuai hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk suara legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, per Kamis, 15 Februari 2024, pukul 09.00 WIB.

Dari suara yang masuk ke KPU sebanyak 1,03% atau 119 dari 11.530 Tempat Pemungutan Suara (TPS), Partai Perindo mendapatkan suara sebanyak 3.091 pemilih atau 13,65% dari suara yang masuk ke KPU.

Partai Perindo berada tepat di bawah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang memperoleh 3.621 pemilih atau 15,99%. Bahkan, Partai Perindo di NTB berhasil mendapatkan suara di atas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dengan perolehan suara 1.903 pemilih atau 8,4% suara.

Selain itu, Partai Perindo juga unggul di Sulawesi Selatan dengan perolehan 8,45% suara atau 895 pemilih. Dimana suara yang masuk ke KPU di Sulawesi Selatan sebanyak 0,45% atau 41 dari 9.144 TPS.

Bahkan, Partai Perindo di Sulawesi Selatan unggul dari partai besar seperti Partai Gerindra yang memperoleh 8,37% atau 876 pemilih. Kemudian, Perindo juga unggul dari PDI Perjuangan dengan suara 8,03% atau 851 pemilih.