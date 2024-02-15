TPN: Tunggu Final Hasil Penghitungan Suara Pilpres 2024 Pada Akhir Maret 2023

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta para relawan dan pendukung menunggu hasil penghitungan manual Pilpres 2024, yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengakui jika saat ini pihaknya turut mencermati hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei terkait perolehan suara Pilpres 2024.

"Hasil quick count dan hasil exit poll merupakan salah satu instrumen yang kami lihat," kata Andi, Kamis (15/2/2024).

Hanya saja, mantan Gubernur Lemhanas ini menegaskan bahwa, hasil penghitungan manual KPU akan membuktikan kepastian integritas dan keadilan proses pelaksanaan Pemilu 2024.

“Tentunya, hasil finalnya harus menungggu perhitungan manual yang nanti akan difinalisasi bersama antara Paslon 01, 02,03, pada akhir Maret 2024,” ujarnya.