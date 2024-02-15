Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Real Count KPU di Jakarta 50,80% Suara: Prabowo 41%, Anies 39%, Ganjar 18%

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |14:17 WIB
Real Count KPU di Jakarta 50,80% Suara: Prabowo 41%, Anies 39%, Ganjar 18%
Real Count KPU di Jakarta (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memproses perhitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Di wilayah DKI Jakarta suara yang masuk sudah mencapai 50,80% atau 15.628 dari 30.766 Tempat Pemungutan Suara (TPS) per Kamis, 15 Februari 2024, pukul 12.00 WIB.

Dari data real count KPU khususnya untuk pemilihan presiden (Pilpres), di wilayah Jakarta pasangan calon presiden (Capres) Prabowo Subianto dan calon presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 41,55% suara atau 482.380 pemilih.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 39,64% suara atau 460.218 pemilih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
