Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Modal "Uhuy" Komeng Jadi Senator, Raih 202.599 suara di Dapil Jabar 1

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |14:18 WIB
Modal
A
A
A

BANDUNG - Komedian Alfiansyah Komeng yang akrab disapa Komeng sukses melenggang ke Senayan sebagai senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Komeng meraih 202.599 suara atau 8,34 persen di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 1.

Di urutan kedua perolehan suara, Aanya Rina Casmayanti dengan 90,580 suara atau 3,73 persen. Sedangkan artis Jihan Fahira berada di urutan ketiga. Pemain sinetron ini meraih 87.077 suara atau 3,58 persen. Sementara, di urutan keempat KH Amang Syafrudin dengan 78.302 suara atau 3,22 persen.

Data tersebut berasal dari 47.481 TPS dari 140.457 TPS atau 33,80 persen. Seperti dilihat Kamis (15/2/2024) pagi, data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pukul 11.00 WIB untuk pemilihan DPD RI dapil Jabar. Komeng, Aanya Rina, Jihan Fahira, dan KH Amang Syarfrudin mengungguli 54 calon anggota DPD RI lain yang bertarung di Dapil Jabar 1.

Komisioner KPU Jabar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Pemilih Hedi Ardhia mengatakan, data calon anggota DPD RI Dapil Jawa Barat 1 yang unggul pada pemilihan DPD RI dapat dilihat pada laman Pemilu KPU tahun 2024. Sebanyak 54 orang calon anggota memperebutkan empat kursi DPD.

"Dari DPT 35 juta lebih diperebutkan 54 orang dan yang diambil DPD hanya 4 orang," kata Hedi Ardhia di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Kamis (15/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 DPD Komeng
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3185991//mudy_taylor-7km3_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Jarwo Kwat hingga Komeng Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181207//dpd-xDS6_large.jpg
Jaring Anak Muda, Ketua DPD Genjot Asta Cita Presiden Prabowo di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511//sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178866//dpd_ri-wfPQ_large.jpg
Ketua DPD Minta Akhiri Kegaduhan Polemik TKD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177269//dpd_ri-ubG0_large.jpg
DPD RI Minta Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tidak Membebani Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174347//dpd_ri-Ihzk_large.jpg
Lepas Kontingen Pornas Korpri, Sekjen DPD RI: Tunjukkan Semangat Juang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement