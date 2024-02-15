Modal "Uhuy" Komeng Jadi Senator, Raih 202.599 suara di Dapil Jabar 1

BANDUNG - Komedian Alfiansyah Komeng yang akrab disapa Komeng sukses melenggang ke Senayan sebagai senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Komeng meraih 202.599 suara atau 8,34 persen di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 1.

Di urutan kedua perolehan suara, Aanya Rina Casmayanti dengan 90,580 suara atau 3,73 persen. Sedangkan artis Jihan Fahira berada di urutan ketiga. Pemain sinetron ini meraih 87.077 suara atau 3,58 persen. Sementara, di urutan keempat KH Amang Syafrudin dengan 78.302 suara atau 3,22 persen.

Data tersebut berasal dari 47.481 TPS dari 140.457 TPS atau 33,80 persen. Seperti dilihat Kamis (15/2/2024) pagi, data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pukul 11.00 WIB untuk pemilihan DPD RI dapil Jabar. Komeng, Aanya Rina, Jihan Fahira, dan KH Amang Syarfrudin mengungguli 54 calon anggota DPD RI lain yang bertarung di Dapil Jabar 1.

Komisioner KPU Jabar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Pemilih Hedi Ardhia mengatakan, data calon anggota DPD RI Dapil Jawa Barat 1 yang unggul pada pemilihan DPD RI dapat dilihat pada laman Pemilu KPU tahun 2024. Sebanyak 54 orang calon anggota memperebutkan empat kursi DPD.

"Dari DPT 35 juta lebih diperebutkan 54 orang dan yang diambil DPD hanya 4 orang," kata Hedi Ardhia di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Kamis (15/2/2024).