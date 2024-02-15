Ganjar Ungkap Ada Anomali dari Hasil Perhitungan Cepat Pemilu 2024

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku bingung dengan perolehan hitung cepat atau quickcount Pemilu 2024, dan menilai bahwa ada keanehan yang ditemukan, terlebih PDI Perjuangan mendapatkan posisi pertama.

"Kan quickcount itu, real countnya belum. Hasil dari quick count perolehan PDIP saya kira masih tinggi ya, kalau ga salah masih nomor satu ya. Agak anomali dengan suara saya," kata Ganjar di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Untuk itu, Ganjar menegaskan bahwa Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan membentuk tim khusus, guna menyelidiki kecurangan pemilu.

"Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan, mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya, sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar," ucapnya.

Ganjar pun meminta agar seluruh rakyat Indonesia dapat menunggu hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita sudah sepakat kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)