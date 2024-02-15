Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Banyak Kecurangan Pemilu 2024, Ganjar: Hari Ini Kita Bahas dan Akan Dikonfirmasi ke Daerah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |14:48 WIB
Soroti Banyak Kecurangan Pemilu 2024, Ganjar: Hari Ini Kita Bahas dan Akan Dikonfirmasi ke Daerah
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti banyaknya kecurangan dalam Pemilu 2024 terutama Pilpres hal itu juga dibahas dalam rapat tertutup yang digelar di Gedung High End, Jakarta Pusat pada Kamis (15/2/2024).

"Ya banyak juga (kecurangan -red) makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah apakah ini terstruktur, sistematis, dan masif ini yang sifatnya laporan," ucap Ganjar usai rapat.

Ganjar menegaskan bahwa TPN Ganjar-Mahfud menunggu keputusan dari KPU. Ia memilih untuk mengikuti semua proses yang ada.

"Tapi prinsip kita tetap menunggu keputusan KPU. Apapun keputusannya nanti kita akan ikuti, kita mengikuti semua proses," ungkapnya.

Diketahui rapat dihadiri Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO); Plt. Ketum PPP, Mardiono; Wakil Ketua TPN, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi; Sekjen PDIP sekaligus Sekertaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto.

Ketua Bappilu PPP sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno; Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto; Ketua TPN, Arsjad Rasjid; Wakil Ketua TPN, Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono, dan Dewan Pakar TPN, Yenny Wahid.

(Khafid Mardiyansyah)

      
