HOME NEWS NASIONAL

PBNU Imbau Masyarakat Nikmati Pasca Pemilu 2024 dengan Damai dan Aman

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |15:12 WIB
PBNU Imbau Masyarakat Nikmati Pasca Pemilu 2024 dengan Damai dan Aman
A
A
A

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi atau disapa Gus Fahrur mengimbau kepada masyarakat untuk menikmati pemilihan umum (pemilu) 2024 dengan aman dan aman

"Saya ikut menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang menikmati masa pencoblosan pemilu yang sudah selesai dengan damai dan aman,"kata Gus Fachrur dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024).

Menurutnya semua harus siap kalah dan siap menang. Artinya bagi yang kalah, lanjutnya tetap jaga persatuan, kedamaian, kerukuna dan yaang menang jangan euforia berlebihan.

"Mari tetap saling menghargai, Hormati Hasil Quick Count dan tetap sabar bersama2 menunggu hasil Real Count dari KPU dengan tetap menjaga kondusifitas masyarakat,"ucapnya.

Lalu siapapun yang kelak ditetapkan menjadi presiden, kata dia wajib didukung semua lapisan masyarakat. Hal ini agar mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur di masa depan.

"Mari tetap Bersama-sama kompak sejalan membangun bangsa dan negara Indonesia lebih maju dan makmur di masa depan,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
