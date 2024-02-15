Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu: Pemenang Pilpres Ditentukan Hitung Manual, Bukan Sirekap

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |15:19 WIB
Bawaslu: Pemenang Pilpres Ditentukan Hitung Manual, Bukan Sirekap
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal ditentukan dengan hitung manual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Artinya aplikasi resmi Sirekap bukanlah acuan.

Hal itu sekaligus menanggapi masifnya laporan di media sosial mengenai banyaknya masalah paduan data pada aplikasi Sirekap.

“Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi, jadi bukan sirekap,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers, Kamis (15/2/2024).

Bagja menjelaskan bahwa aplikasi resmi Sirekap milik KPU hanya digunakan untuk membantu penghitungan suara. Oleh karenanya, ia berharap agar aplikasi pembantu ini tidak dijadikan masalah.

“Sirekap adalah hanya alat bantu semoga alat bantu ini tidak menjadi permasalahan,” sambungnya.

Kendati demikian, Bagja mengakui bahwa Bawaslu telah mendapati sejumlah laporan yang masuk terkait aplikasi Sirekap. Ia menyebut Bawaslu tengah mengkaji.

“Ini sudah kita temukan tapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap,” tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
