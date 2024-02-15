Hasil Pemilu 2024 Tak Ditentukan Lewat Quick Count

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, hasil Pemilu 2024 tidak ditentukan melalui hasil perhitungan cepat atau quick count. Sehingga, pihaknya akan menunggu hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu diungkap Hasto setelah melakukan rapat evaluasi Pemilu 2024 bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dengan seluruh ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud.

"Bahwa Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas," katanya di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).