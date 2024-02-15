Real Count KPU 43,58% Suara Masuk: Prabowo 56%, Anies 24%, Ganjar 19%

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Data per Kamis, 15 Februari 2024, pukul 15.30 WIB, suara yang masuk sebesar 43,58% atau 358.775 dari 823.236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk pemilihan presiden (Pilpres), pasangan calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 56,94% suara atau 18.577.203 pemilih.

BACA JUGA: Hasil Pemilu 2024 Tak Ditentukan Lewat Quick Count

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 24,9% suara atau 8.125.002 pemilih.

Di posisi tiga, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 18.16% suara. Pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan 5.926.182 suara pemilih.

Diketahui, real count merupakan proses rekapitulasi hasil suara resmi yang dilakukan oleh KPU dan proses ini melibatkan seluruh TPS di Indonesia. Proses real count yakni dengan pengumpulan data riil hasil C1 dalam bentuk tabulasi dari seluruh TPS.