HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta Laporkan Kecurangan Pemilu, PDIP: Sikap Normatif!

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |16:46 WIB
Jokowi Minta Laporkan Kecurangan Pemilu, PDIP: Sikap Normatif!
Presiden Jokowi dan Prabowo/ Okezone
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat agar segera melaporkan ke Bawaslu jika menemukan kecurangan saat penghitungan suara di TPS ataupun dalam memasukkan data hasil suara.

Nantinya, kecurangan tersebut kata Jokowi bisa  segera disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai bahwa pernyataan tersebut hanyalah sikap normatif yang dilakukan kepala negara. Karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa memang ada kecurangan.

"Ya itu suatu sikap normatif. Kan di dalam praktek kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Menurutnya, intimidasi yang dilakukan sebelum pemungutan suara, sudah menjadi bukti bahwa pemilu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga, muncul ketidakpercayaan terhadap proses pemungutan suara.

Halaman:
1 2
      
