HOME NEWS NASIONAL

MK Buka-bukaan soal Informasi Anwar Usman Kembali Duduki Kursi Ketua

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |17:10 WIB
MK Buka-bukaan soal Informasi Anwar Usman Kembali Duduki Kursi Ketua
Anwar Usman Dipecat dari Ketua MK/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) membantah informasi mengenai Anwar Usman yang kembali menduduki Ketua MK.

Informasi yang beredar disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan putusan sela dari gugatan 604/G/2023/PTUN.JKT yang diajukan Anwar Usman.

Dalam narasi yang beredar memuat dikabulkannya penundaan atau putusal sela terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.

Juru Bicara Mahkmah Konstitusi Fajar Laksono menyebut bahwa informasi yang disebarkan itu tidak benar.

Telusuri berita news lainnya
