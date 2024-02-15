Anies Temui Surya Paloh di NasDem Tower Tadi Pagi, Ada Apa?

JAKARTA - Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni mengungkapkan, bahwa Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan bertemu Ketua Umum NasDem, Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, pada Kamis pagi (15/2/2024).

"Sudah ketemu tadi pagi, benar (di NasDem Tower)," ucap Sahroni saat dikonfirmasi wartawan, Kamis.

Sahroni mengatakan, Anies hanya melaporkan terkait dinamika politik terkini kepada Ketum NasDem itu. Namun selebihnya, kata Sahroni tidak diketahui pembicaraan apa yang dibahas keduanya.

"Pak Anies laporan saja ke Pak Surya terkait dinamika yang ada sekarang. Selebihnya saya enggak tahu lagi," tuturnya.