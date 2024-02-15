Kisah Prabowo Kenang Semua Presiden, Diajak Makan Bareng Soeharto Hingga Jadi Tukang Pijit Gus Dur

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengenang momen dirinya bersama para Presiden RI terdahulu, mulai dari Presiden Soekarno hingga Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo mengingat ia pernah diangkat oleh Soekarnom sang proklamator sekaligus presiden pertama RI sewaktu kecil.

“Hampir semua presiden saya kenal, Bung Karno saya tidak kenal karena saya masih kecil, tapi saya pernah diangkat oleh Bung Karno,” ucap Prabowo dihadapan relawan dan para pendukungnya, di Jakarta, (14/2/2024).

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyebut dirinya mengenal dengan baik Presiden Soeharto. Diketahui, Soeharto merupakan mertua Prabowo.

"Kalau presiden kedua saya lumayan kenal juga, kenapa kalian ketawa? Kalian enggak percaya? Presiden kedua saya sering makan siang sama beliau. Presiden ketiga saya juga kenal, Pak Habibie presiden presiden keempat saya juga kenal” sambung Prabowo.

Ia pun mengingat pernah menjadi tukang pijit presiden keempat, Gus Dur. “Sama beliau Gus Dur saya dulu tukang pijitnya, kalau gak percaya tanya yang kenal Gus Dur,” ujar Prabowo.