Makan Siang Bareng, Kapolri-Panglima TNI Apresiasi Personel Amankan Pemilu 2024

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kepala Staf Angkatan, makan siang bersama dengan personel gabungan yang bertugas mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Kegiatan makan bareng itu dilaksanakan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

"Saya bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan melaksanakan makan siang bersama dengan para personel pengamanan Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta Pusat," kata Sigit sebagaimana dilansir dalam akun X (Twitter) resminya.

Sigit mengungkapkan, dirinya bersama dengan Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel TNI dan Polri yang telah bekerja keras sepenuh hati mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas seluruh personel TNI-Polri dalam memelihara sitkamtibmas tetap aman kondusif serta dalam sinergisitas menjaga kedaulatan NKRI," ujar Sigit.

Sigit sebelumnya memastikan bahwa, seluruh rangkaian kegiatan pemungutan suara atau pencoblosan Pemilihan Umum 2024 di seluruh Indonesia berjalan aman dan damai.

Hal itu dipastikan saat Kapolri bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat pencoblosan di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024.