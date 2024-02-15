Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Ungkap Kecenderungan Rekayasa Pemilu Dilakukan Secara Sistematis Dari Hulu ke Hilir

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |18:51 WIB
Hasto Ungkap Kecenderungan Rekayasa Pemilu Dilakukan Secara Sistematis Dari Hulu ke Hilir
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai bahwa ada kecenderungan rekayasa pemilu yang dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Hal itu diungkap setelah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud melakukan evaluasi Pemilu 2024.

"Disampaikan berbagai temuan-temuan baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Hasto menegaskan, hal itu yang menjadi dasar pembentukan tim khusus untuk mengaudit hasil perhitungan cepat pemungutan suara Pemilu 2024.

"Nah karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi," katanya.

Tugas tim khusus itu, kata Hasto, adalah untuk mengungkapkan bukti-bukti material mengenai pelanggaran secara terstruktur yang melibatkan suatu kekuasaan.

